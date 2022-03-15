Москва, , 16:13 — REGNUM В настоящее время ключевую ставку Банка России повышать нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что на предстоящем заседании ЦБ РФ вновь повысит ключевую ставку.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я считаю, что ключевую ставку Центрального банка РФ повышать нельзя. Дело в том, что у нас и так промышленные предприятия, а также малые и средние предприятия столкнулись с ситуацией, когда заемные средства стали очень дороги. И это будет реальной финансовой преградой для формирования импортозамещения, что, в свою очередь, серьезно отразится на ситуации внутри государства, — сказал Сафонов. — Но скорее всего, Банк России продолжит действовать по своей консервативной схеме и может поднять ставку до 21%. Банк России сейчас действует исключительно с точки зрения стабилизации курса доллара по отношению к рублю. А значит, с его стороны не исключены и более радикальные меры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что инфляция в РФ продолжит расти вне зависимости от того, насколько велика будет ключевая ставка Банка России.

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