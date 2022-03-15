Донецк, 15 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Ракетный обстрел ВСУ населённого пункта Гольмовский (ДНР) зафиксирован в 15:50 мск, сообщает 15 марта Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что обстрел украинские боевики вели из населённого пункта Новолуганское. По Гольмовскому выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Напомним, за сутки 14 марта ВСУ выпустили 177 боеприпасов по районам 11 населённых пунктов ДНР. Зафиксировано 24 обстрела.