Махачкала, 15 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Дагестан собрал около 80 тонн гуманитарного груза для жителей пострадавших от военных действий Донецкой и Луганской Народных Республик. В пункты размещения беженцев, открытые в Крыму, Ростовской и Новгородской областях, отправились пять большегрузов, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства региона.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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В фурах в том числе продукты питания, которые предоставили дагестанские сельхозтоваропроизводители, а также предметы первой необходимости, памперсы, медикаменты и одежда.

«Прежде всего, мы сформировали гуманитарные грузы из продукции длительного хранения, это сахар, мука, консервы и хлебобулочные изделия. В свою очередь, правительство республики также будет продолжать такого рода акции по сбору гуманитарной помощи. Дагестанцы всегда протягивают руку помощи тем, кто нуждается в поддержке. Уверен, что и в этот раз мы всей республикой поможем эвакуированным жителям Донбасса», — цитирует пресс-служба председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

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