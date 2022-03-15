Стокгольм, 15 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Сотни украинских беженцев, которые не имеют при себе специальных паспортов или хотят добраться до территории Швеции, не были пропущены властями Дании на границе с Германией. Об этом 15 марта сообщила радиостанция Danmarks Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

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Каждый день датская пограничная полиция разворачивает на границе по 10—20 беженцев, у которых нет паспортов или которые хотят использовать Данию в качестве транзита в Швецию или другую скандинавскую страну. С 11 марта не менее 250 беженцев были отправлены обратно в Германию.

В то же время отмечается, что датские пограничники посоветовали беженцам с Украины сесть на паром, отправляющийся из Киля, если они хотят добраться до Швеции.

В Дании уже объяснили, что у непропущенных беженцев не было при себе паспортов с биометрическими данными и специальными чипами с идентификационной информацией.