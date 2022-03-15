Стокгольм, , 20:16 — REGNUM 14 марта министр обороны Швеции Петер Хульквист и его финский коллега Антти Кайкконен, главнокомандующие вооруженных сил двух северных стран и их непосредственные подчиненные провели совместные учения, о подробностях которых Хультквист рассказал в интервью новостной службе TT.

Петер Хультквист Government.se

В основу учений лег вымышленный сценарий, когда в балтийском регионе разворачивается конфликт, которые требует непосредственного участия высшего военного и политического руководства двух стран. Учения были направлены на отработку принятия политических решений и процедур совместного реагирования.

«Мы обсудим, как бы мы совместно справились с кризисной ситуацией, которая может привести к войне», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью TT.