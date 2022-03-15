Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Екатеринбурге осудили водителя, который сбил велосипедиста в центре города. Его приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд



Инцидент произошёл на улице 8 Марта в июне 2021 года. Водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с велосипедистом. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Пострадавший получил множество травм, причинивших тяжкий вред его здоровью.

Водителя признали виновным в совершении преступления. Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, свердловчанина лишили права управлять транспортным средством в течение 2,5 лет. Он также выплатит потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.