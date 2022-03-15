Курган, , 16:07 — REGNUM В Курганской области за сутки на 15 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 63 человека, выписались по выздоровлении 1188. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлен 361 заражённый коронавирусом курганцев, на 24 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 15 марта выявлено 97 049 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 91 570 человек, скончались 1288 пациентов (на пять человек больше, чем днём ранее).

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