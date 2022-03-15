Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд не изменил меру пресечения скандально известному ресторатору Александру Коновалову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве. Об этом 15 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ресторатор Александр Коновалов в СИЗО. Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании ресторатора, бойкотировавшего QR-коды в Санкт-Петербурге и организовавшего такой бойкот среди ряда других предприятий общепита, в связи с подозрением во взяточничестве. По версии следствия, подозреваемый помог управляющей одного из кафе в Адмиралтейском районе Петербурга вернуть изъятые во время проверочного рейда кальяны и табачные изделия. Он передал сотруднику правоохранительных органов 50 тыс. рублей взятки, утверждает следствие.

Во вторник, 15 марта, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита просила постановление районного суда изменить на домашний арест.

«Адвокат просил суд приобщить к материалам заявления соратников, знакомых и друзей Коновалова. <…> После озвучивания всех 107 заявлений, выяснилось, что соратники ошиблись судом и заявления вышли ненадлежащими. Суд отказал в приобщении», — пояснил в ОПС.

В свою очередь сам ресторатор пояснил суду, что считает себя невиновным и что его дело «политически мотивировано» из-за того, что он бойкотировал введение QR-кодов для ресторанного бизнеса.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений», — подытожили в ОПС.

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