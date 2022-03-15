Саратов, , 16:25 — REGNUM В Саратове в отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По версии следствия, 3 марта в 19:30 (местное время) рядом с домом №114 по улице Клочкова в Саратове полицейские задержали 17-летнего местного жителя. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли вещество, которое, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством в крупном размере.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове во время обыска в подпольной лаборатории обнаружили и изъяли около пяти килограммов наркосодержащей смеси.

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