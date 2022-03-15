Минск, 15 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. «Господь взял и поселил нас здесь, в центре Европы. Ни обойти, ни объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее. Спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли», — заявил 15 марта Александр Лукашенко во время выступления перед руководящим и оперативным составом органов госбезопасности Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко упомянул о «событиях 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной войн» и заявил: «Так будет всегда. Потому что интересы пересекаются через Белоруссию. И нам надо выстроить так политику, чтобы удержать свою страну, как бы ни было трудно».

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Лукашенко подверг критике санкции Запада. Он отметил, что «вина» Белоруссии лишь в том, что она находится на перекрестке интересов в центре Европы. Руководитель постсоветской республики констатировал попытки передала сфер влияния в регионе и мире. Он также указал, что предпринятая ранее попытка изменения политического курса официального Минска со стороны внешних сил лежит в этом же русле.

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«Изменение политического курса — это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель — Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством», — сообщил Лукашенко руководителям органов госбезопасности.