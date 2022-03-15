Париж, 15 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание «помешать» России, отправляясь с визитом в департамент Мэн и Луара, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Во время визита глава французского государства встретится с украинскими беженцами.

По его словам, Франция «постарается помешать финансированию и изолировать» Россию.

Российская спецоперация на Украине стала одним из важнейших событий в мире. Это непростое решение было принято президентом России Владимиром Путинымв ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, начавшая специальную военную операцию на Украине, превратилась в стратегическую угрозу. Такое мнение, выступая на семинаре в Атлантическом совете в рамках визита в Вашингтон, высказал заместитель руководителя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Подробнее в материале: В Еврокомиссии сочли Россию стратегической угрозой