Лондон, , 16:17 — REGNUM Британская группа Coldplay опубликовала видео People Of The Pride. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 15 марта.

Coldplay Скриншот YouTube

Новая работа представляет собой смесь эпизодов с компьютерной графикой и фрагментов выступления группы. Режиссёром клипа выступил Пол Дагдейл.

Напомним, что Coldplay начали музыкальную деятельность в 1996 году. В 2021 году коллектив представил свой девятый студийный альбом Music of the Spheres.

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