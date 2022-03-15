Лондон, 15 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Британская группа Coldplay опубликовала видео People Of The Pride. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 15 марта.

Скриншот YouTube Coldplay

Новая работа представляет собой смесь эпизодов с компьютерной графикой и фрагментов выступления группы. Режиссёром клипа выступил Пол Дагдейл.

Напомним, что Coldplay начали музыкальную деятельность в 1996 году. В 2021 году коллектив представил свой девятый студийный альбом Music of the Spheres.