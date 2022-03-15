Брюссель, 15 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы поставить властям Украины польских истребителей МиГ-29 является несостоятельной. Об этом 15 марта заявила в ходе онлайн-брифинга постпред США при НАТО Джулиан Смит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Введение бесполетной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель. Мы не хотим расширять этот конфликт. Мы не хотим расширения контекста. Полагаю, что рассмотрение введения бесполетной зоны увело бы нас в неправильном направлении», — сказала она.

Также постпред США указала на то, что идея о поставках Украине польских истребителей МиГ-29, по ее мнению, является несостоятельной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание Украиной ядерного оружия являлось бы угрозой всему миру и потому Россия не могла позволить Киеву этого сделать.