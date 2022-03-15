Сеул, 15 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Красный Крест Южной Кореи выделит 1 млн швейцарских франков (~$1,06 млн) на программу по оказанию помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные организации.

(сс) Sergio Russo Сотрудники Красного креста

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Согласно опубликованным данным, средства будут направлены на покупку продуктов питания, одеял и средств личной гигиены.

Помощь будет оказана совместно с Международным Комитетом Красного Креста и Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Напомним, что в начале марта правительство Южной Кореи пообещало выделить Украине гуманитарную помощь на сумму $10 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи приняли решение о поставке на Украину партии «военных материалов нелетательного характера» и медицинской помощи.

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