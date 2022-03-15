Ставрополь, , 15:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. Им оказался житель соседней республики, 12 лет скрывавшийся от правосудия. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он арестован, сообщили 15 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону

Из подробностей расследования известно, что в апреле 2009 года в лесном массиве «Мамайский лес» в Ставрополе злоумышленник изнасиловал 16-летнюю девочку, избивая её. После чего скрылся.

Более 12 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако при сравнении ДНК одного из судимых за кражу преступника с ДНК биоматериалов, собранных на месте преступления, не обнаружилось совпадение. На основании данных криминалистов был задержан 41-летний житель соседней республики.