Донецк, , 16:03 — REGNUM Украинские военные обстреливают город Ясиноватая в ДНР. Под огнём оказалась пожарно-спасательная часть, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кострубицкий 15 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Ясиноватая Wikimedia

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Он рассказал, что в результате обстрела повреждено остекление пожарной части.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле здания водоканала в Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО). Здание загорелось, спасатели оперативно локализовали возгорание. На месте идут ремонтно-восстановительные работы, город получает воду в штатном режиме.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле Ясиноватой снарядами калибра 122 мм. В 11:50 мск ВСУ выпустили по городу 20 таких снарядов.

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