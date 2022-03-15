Москва, 15 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже снижается на 2,69%, до 111,03 рубля. Евро подрастает на 0,2%, до 120,2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Котировки рубля сегодня несколько ниже, чем 14 марта в середине дня. Ликвидность на рынке остается низкой, а перспективы неопределенными.

Дополнительно на котировки российской валюты давит сильная просадка сырьевых рынков, несколько успокоившихся по поводу рисков прекращения поставок из России.

Кроме того, сегодня начинается двухдневное заседание комитета по открытым рискам ФРС США и рынок ожидает, что американский регулятор начнет цикл повышения стоимости денег и к концу 2022 года уровень учетной ставки достигнет 2%. Это давит на все валюты сырьевых экономик.

Тем не менее, в силу сочетания факторов регулирования ситуации на рынке ЦБ, в частности, обязательной продажи 80% выручки экспортерами, а также вероятность скорого завершения военных действий на Украине большинство участников рынка видят перспективу быстрого восстановления позиций российской валюты», — считает эксперт.

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