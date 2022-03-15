Бишкек, 15 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В течение 30 лет фонд государственных материальных резервов Киргизии активно разворовывали. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на пресс-конференции сегодня, 15 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука

По его словам, теперь же впервые за все годы независимости республики резервы Киргизии полны запасов продовольствия.

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Высокопоставленный чиновник призвал граждан не паниковать, ошибочно предполагая, что продукты питания в стране могут скоро закончиться.

«Любые попытки повысить цены на продукты первой необходимости на рынке будут полностью пресекаться нами. Могу сказать, что на сегодня запасы муки, сахара и растительного масла регулярно пополняются», — подчеркнул глава МЧС Киргизии.

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