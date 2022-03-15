Луганск, , 15:55 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что в 15:30 украинские формирования обстреляли село Голубовское. Было выпущено семь снарядов калибром 122 мм. Огонь вёлся из населённого пункта Новотошковское.

Как сообщало ИА, вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Ясиноватой, устроив пожар в здании водоканала.