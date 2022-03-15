Украинские войска обстреляли из артиллерии село Голубовское
Луганск, 15 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Иван Шилов ИА REGNUM
Войска
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В представительстве рассказали, что в 15:30 украинские формирования обстреляли село Голубовское. Было выпущено семь снарядов калибром 122 мм. Огонь вёлся из населённого пункта Новотошковское.
Как сообщало ИА, вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Ясиноватой, устроив пожар в здании водоканала.