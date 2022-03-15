Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,4%. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Ленинградской области.

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«Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения на 49,0%», — отметили в региональном управлении.

Больше сейчас болеют взрослые люди, чем дети. Уровень заболеваемости несовершеннолетних ниже недельных пороговых уровней, в том числе у детей 0−2 года — на 71,0%, детей 3−6 лет — на 60,7%, детей 7−14 лет — на 71,8%.

«Госпитализированы за неделю с гриппом и ОРВИ 17 человек, из них дети — десять человек», — подытожили в Роспотребнадзоре Ленобласти.