Грозный, , 15:54 — REGNUM Создание Украиной ядерного оружия являлось бы угрозой всему миру и потому Россия не могла позволить Киеву этого сделать. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Грозном по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Патрушев Николай

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«Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все — компетенции, технологии, сырье, средства доставки», — приводит его слова РИА Новости.

Также Патрушев отметил, что заявления Киева о том, что он может изменить ядерный статус Украины, не были пустыми словами.

«Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов», — добавил секретарь Совбеза РФ.

При этом он напомнил, что в Европе уже есть ядерное оружие США, для применения которого может использоваться созданная в непосредственной близости от российских границ инфраструктура ПРО.

«Где гарантии того, что «заряженное ружье» не выстрелит в очередной раз?», — добавил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что все новые угрозы для безопасности России создает большое количество иностранных консультантов и советников, которые присутствуют на территории Украины.