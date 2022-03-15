Москва, , 15:53 — REGNUM В турнирах по спортивной борьбе в России смогут принять участие иностранные атлеты. Об этом 15 марта заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Борьба

«Наша федерация предложила интересный формат для возможностей привлечения спортсменов из-за рубежа», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

По его словам, сейчас обсуждается календарь соревнований, в ближайшее время он должен быть сформирован.

Напомним, 2 марта Объединённый мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.