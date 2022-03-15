Бишкек, , 15:53 — REGNUM Из-за возникшего в Киргизии ажиотажа вокруг продовольственных товаров, правительство решило разбронировать из фонда госматрезервов миллион килограммов сахарного песка и полмиллиона литров растительного масла. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на пресс-конференции.

Сахар

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По словам высокопоставленного чиновника, это связано с резким ростом цен на сахар в последние три дня.

Глава МЧС пообещал, что выделенный из стратегических запасов страны сахар будет продаваться населению республики по 70 сомов (85 рублей по текущему курсу) за килограмм, а масло — по 130 сомов (159 рублей) за литр.

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