Москва, 15 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сейчас ситуация в стране противоречивая. Большинство граждан на знают, как поступить со своими сбережениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Klarinette71 Банковские депозитные ячейки

«Часть населения России держит наличку на случай сильного изменения курса валют и боятся, что банки в «нужный момент» могут заблокировать снятие наличных.

Есть опасения, что сами банки в сложной ситуации могут ограничить выдачу для поддержания ликвидности и объясняя происходящее тем, что ситуация повсеместная.

С другой стороны, население допускает, что в случае форс-мажора может быть и глобальный сбой в банковской системе.

Скорее всего, сейчас сейфовая ячейка — как два в одном, и безопасное хранение, и возможность быстро сделать конвертацию или перевод (даже в другой регион)», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных российских банках отмечен рост спроса на сейфовые ячейки в десять раз.

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