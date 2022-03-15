Барнаул, 15 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в Алтайском крае действуют уже три центра амбулаторной онкологической помощи. Как сообщает минздрав региона, работа организована на базе Славгородской, Алейской и Каменской центральных районных больниц. В 2021 году установленное там высокоточное диагностическое оборудование помогло медикам выявить 387 злокачественных новообразований, из них почти две трети — 224 новообразования — выявили на первой и второй стадиях. Это позволило начать лечение в максимально короткие сроки с начала заболевания, что значительно повышает шансы сохранить жизнь и здоровье.

James Palinsad Символ борьбы с раком молочной железы

Наряду с проведением обследований в дневных стационарах этих центров смогли пройти лечение 410 человек, которым ранее приходилось ездить в Барнаул. В настоящее время на диспансерном учете в центрах амбулаторной онкологической помощи состоят 8554 человека.

«Для жителей Каменского медицинского округа открытие центра амбулаторной онкологической помощи имеет огромное значение, и от пациентов мы слышим только положительные отзывы», — пояснил главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

Он также уточнил, что все врачи и медицинские сестры этого медучреждения прошли обучение по вопросам диагностики злокачественных новообразований, проведения противоопухолевой лекарственной терапии, диспансеризации пациентов с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, специалисты краевого онкологического диспансера регулярно выезжают в эти центры, чтобы оказывать коллегам методическую помощь. В третьем квартале 2022 года в крае собираются открыть ещё один центр амбулаторной онкологической помощи. В настоящее время на площадке Центральной городской больницы Заринска ведут подготовительные работы.

По словам главного врача Алтайского краевого онкологического диспансера, главного внештатного онколога Минздрава Алтайского края Игоря Вихлянова, «онкологическая служба вопреки «ковидным поправкам» укрепила свои позиции и не собирается их сдавать».

В 2021 году в Алтайском крае было выявлено более 11,3 тыс. случаев злокачественных новообразований, что почти на 1000 случаев больше, чем в 2020 году и сопоставимо со средними ежегодными цифрами, типичными для данного региона. При этом более половины всех выявленных впервые онкопатологий (56,9%) были диагностированы на I и II стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

«Онкологическая служба Алтайского края за эти три года была капитально переоснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Онкологи краевого, бийского и рубцовского онкодиспансеров внедрили в рутинную практику целый ряд современных эффективных методик. А в лекарственной терапии онкопациентов и вовсе произошла настоящая революция: благодаря препаратам нового поколения некоторые виды рака, в лечении которых врачи ранее были беспомощны, сегодня уверенно контролируются», — отметил главный врач Алтайского краевого онкологического диспанесра.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Нацпроект предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.