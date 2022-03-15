Джакарта, 15 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Глава индонезийского центрального статистического управления Марго Ювоно заявил, что экспорт и импорт России и Украины по отношению к Индонезии не слишком велик, сообщает IDN Times.

ИА REGNUM Делегация из Индонезии

По словам Марго Ювоно, экспорт Индонезии в Россию в 2021 году составил всего 0,65%, а импорт — 0,64% от общего объема экспорта Индонезии за 2021 года. В период с января по февраль 2022 года экспорт Индонезии в Россию вырос до 0,84%, а импорт — 1%.

Экспорта Индонезии на Украину составил 0,18% от общего объема экспорта в 2021 году, а импорт — 0,53%. В январе-феврале 2022 года, экспорта на Украину составил 0,07%, а импорта 0,1%.

В течение 2021 года экспорт Индонезии в Россию достиг $1,49 млрд, а импорт — $1,25 млрд. В январе-феврале 2022 года экспорт в Россию достиг $332,1 млн, а импорт составил $347,1 млн. Основными товарами экспорта Индонезии в Россию в 2021 году являются животные/растительные жиры и масла на сумму $833,6 млн, каучук на сумму $99,4 млн, а также электрооборудование на сумму $89,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки граждан Индонезии стали жертвами мошенничества в Стамбуле.