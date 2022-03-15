Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой на выборах президента Казахстана Сердара Бердымухамедова. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Токаев пригласил Бердымухамедова посетить Казахстан с официальным визитом. Казахстанский лидер также отметил большой вклад в развитие отношений Нур-Султана и Ашхабада действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Напомним, в Туркмении 15 марта объявили итоги выборов президента. Сын действующего президента, вице-премьер Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.

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