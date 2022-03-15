Бишкек, 15 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт Киргизии за первые два месяца 2022 года составил чуть больше 90 млрд сомов (110,3 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 2%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

При этом объем промышленной продукции составил 47 млрд сомов (57,6 млрд рублей) и в сравнении с январем — февралем прошлого года уменьшился на 1,5%.

Произошло это из-за сокращения объемов производства химической продукции на 11%, резиновых и пластмассовых изделий — на 9%, основных металлов и готовых металлических изделий — на 1,4%, а также снижения темпов добычи полезных ископаемых — на 1,6%.

Вместе с тем, положительные тенденции наблюдались в сфере строительства, где увеличение объемов составило 1,9%, в сельском хозяйстве — 2% и в сфере торговли — 6,3%.