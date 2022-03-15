Донецк, 15 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Ясиноватой, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО. Из-за попадания началось возгорание здания производственного участка «Ясиноватаяводоканал» ГУП ДНР «Вода Донбасса». Объект расположен по адресу: улица Горького, 73.

Специалисты МЧС ДНР смогли локализовать пожар, уже ведутся ремонтные работы. Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.