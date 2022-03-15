Москва, 15 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ не приходится ждать снижения ключевой ставки Банка России, так как страна возвращается к двузначной инфляции, которая была в 1990-е годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«В сложившейся ситуации неопределенности трудно прогнозировать какие-то решения регуляторов. Я не слышал ни одного прогноза, авторы которого угадали бы прошлое повышение ключевой ставки Банка России до 20%. Трудно понять, что на уме у руководителя Центрального банка. Но общий посыл такой — ни о каком снижении ключевой ставки речи не идет. Поскольку инфляция дикая, катастрофического уровня. Возвращаемся в 1990-е годы к двузначной инфляции», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике ИА REGNUM (СРЗП) рассказал о том, какое влияние на российскую экономику оказывает повышение ключевой ставки.