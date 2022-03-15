Вашингтон, 15 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Госдепартамент США пытается выяснить, какие страны располагают советскими ракетными комплексами C-300, и изучает возможности их переброски на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-300

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При этом неясно, как американские власти намерены компенсировать таким странам передачу зенитно-ракетных комплексов.

«Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, у каких стран есть советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и Конгресс США призывают Белый дом передать Киеву тяжёлое советское вооружение. Однако американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, беспокоится из-за возможной реакции России.

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