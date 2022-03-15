Москва, , 15:46 — REGNUM Панические реакции части российских граждан в связи с геополитическим кризисом и его отражением на рынке финансовых услуг обычно приводят к тому, что граждане несут большие убытки, чем, если бы просто ничего не делали, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Банковский сейф Корзун Андрей (Kor!An)

«Кто-то покупает валюту по спекулятивной цене, кто-то снимает деньги со счетов, теряя накопленные проценты, кто-то спешно скупает по завышенным ценам драгоценности и недвижимость.

Повышенный спрос на банковские ячейки, по-видимому, также стал аспектом данной паники. Вместо того, чтобы положить деньги в банк и получать по ним проценты, люди предпочитают сами платить банку за то, чтобы он хранил эти деньги в ячейке.

При этом такие вклады не подпадают под страхование агентства страхования вкладов и банк по умолчанию не несёт ответственности за содержимое ячейки.

А если человек хочет защитить себя от рисков, то ему придется дополнительно заплатить за страховку, а вложенное будет принято по описи.

Возможно, подобными действиями люди приобретают для себя психологический комфорт, но если подумать, такие действия также не избавляют их полностью от рисков.

Что делать, если судьба занесёт вас в другую страну и вы не сможете получить доступ к своей ячейке? Если ситуация в стране и правда пойдёт по катастрофическому сценарию, кто и что вам сможет гарантировать?

Банковская ячейка — это не альтернатива инвестициям, это просто инструмент, который удобно использовать в очень узком круге случаев, например, при сделках с недвижимостью», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских банках отмечен рост спроса на сейфовые ячейки. В последнее время спрос на эту услугу вырос в разы.

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