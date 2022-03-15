Дубна, Московская область, , 15:46 — REGNUM Специалисты из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне выяснили, что пивоваренные дрожжи способны выступать эффективным сорбентом для очищения сточных вод от опасных загрязнений тяжелыми металлами. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Сточные воды G-s.dk

Ученым удалось установить, что такой способ очистки экономически выгоден и экологически безопасен, отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Согласно полученным результатам, за 15−45 минут, необходимых для эффективного удаления металлов, и при оптимальных значениях рН от 3,0−6,0 удалось очистить модельные стоки на 45% — 100%, в зависимости от металла.

«Тяжелые металлы пагубно влияют на окружающую среду, попадая в нее через промышленные стоки. Поэтому разработка ученых из Московской области является важным шагом для охраны окружающей среды», — сказала Зиновьева.

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