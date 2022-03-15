Дубна, Московская область, 15 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Специалисты из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне выяснили, что пивоваренные дрожжи способны выступать эффективным сорбентом для очищения сточных вод от опасных загрязнений тяжелыми металлами. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

G-s.dk Сточные воды

Ученым удалось установить, что такой способ очистки экономически выгоден и экологически безопасен, отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Согласно полученным результатам, за 15−45 минут, необходимых для эффективного удаления металлов, и при оптимальных значениях рН от 3,0−6,0 удалось очистить модельные стоки на 45% — 100%, в зависимости от металла.

«Тяжелые металлы пагубно влияют на окружающую среду, попадая в нее через промышленные стоки. Поэтому разработка ученых из Московской области является важным шагом для охраны окружающей среды», — сказала Зиновьева.