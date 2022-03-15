Грозный, , 15:44 — REGNUM Все новые угрозы для безопасности России создает большое количество иностранных консультантов и советников, которые присутствуют на территории Украины. Об этом 15 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Грозном по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Николай Патрушев Defense.gov

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«Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины устроили очередной обстрел территорий Луганской Народной Республики.