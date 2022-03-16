16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Германия не является стороной конфликта на Украине и не станет ею, ещё в начале марта заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Андрей Сафонов, , 12:10 — REGNUM Бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель из партии ХДС Эрих Вад призвал правительство страны быть осторожнее с поставками оружия на Украину, ещё 3 марта сообщала газета Tagesspiegel. Как пишет в аналитической статье телеграм-канал «Красная весна», Германия долгие годы твердо придерживалась установки — не поставлять оружие в зоны горящего конфликта. Несмотря на давление со стороны Украины, США и других стран, Берлин отказывался нарушать этот принцип. Украина восемь лет осуществляла агрессию в отношении территорий ДНР и ЛНР и никак не могла допроситься у Берлина оружия.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Германия не является стороной конфликта на Украине и не станет ею, ещё в начале марта заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Правда, как сообщил телеграм-канал «Первый канал», сначала не хотел заставить Киев выполнять Минские соглашения. Потом называл «смешным» геноцид русских в Донбассе. Потом принял участие в экономической блокаде страны. Потом объявил о поставках оружия Киеву.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

Последствия чего не заставили себя ждать: «гуманитарные обстрелы» тяжёлым оружием жилых зон украинских городов со стороны ВСУ ужесточились до предела, локальным (увы — пока ещё) апофеозом по жестокости и цинизму стал обстрел оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» жилой зоны Донецка 14 марта. В ответ на что командование МО РФ заявило о решимости уничтожить все военные производства. А до того приняло единственно правильное решение уделить «особое внимание» местам концентрации иностранных сил и средств, поступающих на территорию проведения спецоперации из третьих стран. Таковое на днях уже было уделено нескольким объектам, из которых известен военный полигон в Яворово (Львовская область) — центр обучения иностранных наёмников (уже — бывший) и — такая же — гостиница, приютившая было прибывающих «солдат удачи» вплоть до момента их внезапной гибели.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

О намерениях российской стороны аналогичным образом пресекать поставки вооружений — то есть средств ведения боевых действий — также было заявлено. И тезис этот был услышан и в Польше, и в прочей Прибалтике. Также — и в Германии. Выводы также были сделаны. Помимо грозных предупреждений со стороны НАТО о неприкосновенности конвоев с вооружениями для ВСУ судорожно искались возможности нелегальных поставок. Что при современном уровне развития космических средств разведки — нонсенс.

Но там, где не властна конвенциональная военная наука, в дело вступает обычная подлость. Ведь кому в голову придёт досматривать (а тем более уничтожать) конвой с гуманитарными грузами, тем более собранными простыми жителями, скажем, той же Германии или, к примеру, Литвы? На что, похоже, и сделан расчёт.

Как сообщает 15 марта анонимный источник одного из не русскоязычных телеграм-каналов, грузовики, идущие из баварского города Верхний Пфальц в зону боевых действий на Украине, делают остановку на местном мусоросжигательном заводе, где разгружаются и следуют далее. Уже — под погрузку, правда — всё с теми же таможенными бумагами «о поставках потерпевшим».

«Вот как доставляется оружие», — пишет автор поста.

«Если это правда, тогда БОМБА, хотя я не сомневаюсь в этом. Никакой гуманитарки туда никто возить не собирается… им нужны трупы, а не живые люди», — отвечает комментатору редактор канала.

Проверка упомянутого факта, конечно, требуется. Но вряд ли её результаты порадуют тех, чьё самолюбие и национальное (прости, Господи!) достоинство волей или неволей было задето… «Хайли-лайкли» возвращается к своим создателям.