Москва, 15 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Переговоры России с Украиной направлены на обеспечение нейтрального статуса этой страны, заявил 15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.