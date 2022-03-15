Минск, 15 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. У белорусских граждан нет необходимости «бегать по закоулкам», чтобы где-то обменять белорусские рубли на национальную валюту США. Об этом 15 марта в Минске заявил Александр Лукашенко во время выступления перед руководящим и оперативным составом органов госбезопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

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«Ну, выменяли, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас», — сказал руководитель постсоветской республики, зачитывая выступление в президентском дворце.

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В своём выступлении Лукашенко обратил внимание на большую востребованность в скором времени валют таких стран, как Россия или Китай, на рынки которых Белоруссия поставляет значительную часть своей продукции. При этом он отметил: «Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань. Потому что с этими странами мы в основном будем торговать».