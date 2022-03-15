Психиатры завершили экспертизу подозреваемых в убийстве костромской девочки
Кострома, 15 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Денис Герасимов и Вадим Беляков, обвиняемые в похищении и убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой, признаны вменяемыми. Об этом со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего ребёнка, сообщает «Logos44».
Напомним, в феврале 2022 года фигурантов доставили в национальный медицинский центр имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В дальнейшем обвиняемых привезут в Кострому и на время расследования поместят в изолятор временного содержания.
Отметим, что Следственный комитет информацию о результатах экспертизы не подтвердил, но и не опроверг. В дальнейшем фигуранты предстанут перед судом. С учётом внесения изменений в Уголовный кодекс им грозит пожизненное заключение.
Справка: пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег.