Кострома, 15 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Денис Герасимов и Вадим Беляков, обвиняемые в похищении и убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой, признаны вменяемыми. Об этом со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего ребёнка, сообщает «Logos44».

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

Напомним, в феврале 2022 года фигурантов доставили в национальный медицинский центр имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В дальнейшем обвиняемых привезут в Кострому и на время расследования поместят в изолятор временного содержания.

Отметим, что Следственный комитет информацию о результатах экспертизы не подтвердил, но и не опроверг. В дальнейшем фигуранты предстанут перед судом. С учётом внесения изменений в Уголовный кодекс им грозит пожизненное заключение.