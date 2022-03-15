Махачкала, 15 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Дагестане с лестницы в детском саду упала трехлетняя девочка. При падении ребенок получил серьезные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 15 марта в Следственном комитете по региону.

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Как выяснили следователи, 14 марта трехлетняя воспитанница частного детского сада в городе Махачкале выпала из проема лестницы с высоты второго этажа По мнению правоохранителей, к причинению тяжкого вреда её здоровью привела халатность сотрудников детского сада. Руководство организации не обеспечило безопасность жизни и здоровья детей, предоставляя услугу по воспитанию и дошкольному образованию.

«Руководство одного из частных детских садов, действуя из корыстных побуждений, получая плату за оказание услуг, … не приняло меры по обеспечению безопасности пребывания детей в данном дошкольном образовательном учреждении в возрасте до шести лет», — говорится в сообщении СКР по региону.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий по установлении обстоятельств дела.