Луганск, 15 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел территорий Луганской Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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По данным представительства, под огонь ВФУ попали три населённых пункта. Из Новотушковского по Фрунзе выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, из Орехова по Донецкому — восемь мин калибром 120 мм. Кроме того, из Троицкого открыли огонь по Клиново, выпустив пять снарядов из орудия калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела ВФУ территорий ДНР погибла мирная жительница.