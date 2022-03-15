Москва, 15 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российским властям надо быть осторожнее с заявлениями о том, что нет необходимости закупать продукты питания впрок, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Эффект может быть обратным, поскольку та часть населения России, которая подвержена панике, к доводам разума редко прислушивается, и даже наоборот, воспринимают их с точностью до наоборот.

Это показал опыт борьбы с пандемией коронавируса. А на таких паникерах обычно не прочь заработать не самые чистоплотные дельцы.

Наиболее эффективной мерой для противодействия потребительской панике будет жесткий контроль за производителями и ретейлерами, чтобы они не придерживали товары, тогда и паника быстро уляжется.

Тем более, что свободных денег на руках у российских граждан довольно мало, а кредиты сейчас очень дороги. Ажиотажный спрос просто не сможет долго держаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких предпосылок для рисков дефицита продуктов питания в России нет, заявила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

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