Москва, , 15:36 — REGNUM Инфляция в России получит новый старт, если ЦБ РФ решит продолжить повышение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В случае очередного повышения ключевой ставки Банка России инфляция получит новый старт. Но на фоне общей паники, всеобщей истерики и завышения цены в каждой точке влияние роста ключевой ставки будет не катастрофичным, — сказал Делягин. — Все уже сделано. И полное отсутствие мер противодействия этой катастрофе говорит о том, что Набиуллина не будет исправлять своих ошибок. Потому что в прошлый раз за такую ошибку она получила орден».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин предупредил о последствиях, которые грозят РФ в том случае, если ключевую ставку не начнут понижать.

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