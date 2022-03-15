Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила конституцию республики, но сейчас не то время, когда нужно начинать процедуру импичмента. Об этом заявил журналистам глава парламентского большинства партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Канатоходец Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нарушение конституции президентом было очевидно, но не думаю, что в [парламентском] большинстве будут те, кто сейчас начнёт говорить об импичменте», — сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что «Грузинская мечта» инициирует судебный иск в отношении Зурабишвили, но цель иска указать президенту, что нужно соблюдать свои полномочия.

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. В «Грузинской мечте» назвали это «нарушением конституции».

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