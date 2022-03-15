Бухарест, 15 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит 16 марта с официальным визитом Молдавию. Об этом 15 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, в ходе своего визита в Кишинев глава румынского государства встретится со своей молдавской коллегой Майей Санду, премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и представителями парламента страны. Как ожидается, стороны обсудят пути интеграции Молдавии в структуры Европейского союза, а также выработают стратегию получения Кишиневом дополнительной финансовой помощи из Румынии.

Напомним, ранее К. Йоханнис приветствовал решение М. Санду подписать заявление о вступлении Молдавии в ЕС. Ранее стало известно о намерении Бухареста выделить около $20 миллионов на евроинтеграцию Кишинева.