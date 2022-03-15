По вине жителя Татарии ребёнку ампутировало руку
Менделеевск, Татарстан, 15 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Татарии суд признал виновным 39-летнего местного жителя в нарушении правил безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.
По версии следствия, 27 августа 2021 года на одном из предприятий в городе Менделеевске мужчина работал оператором машины для формирования регенерата. Он пустил в производственное помещение двоих мальчиков 2008 и 2011 годов рождения. Не имеющего навыков старшего ребенка, мужчина допустил к выполнению работ. В результате левую руку мальчика затянуло в машину, что привело к ампутации конечности.
Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы. Также он должен выплатить потерпевшему в качестве возмещения морального вреда 500 тыс. рублей.
ИА REGNUM напоминает, в июле 2021 года в городе Арске 17-летний юноша, приглашенный на работу формовщиком, укладывал кирпичи на сушильный конвейер. Его руку в какой-то момент затянуло в устройство и произошла ампутация.
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