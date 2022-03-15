Менделеевск, Татарстан, 15 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Татарии суд признал виновным 39-летнего местного жителя в нарушении правил безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Протезы руки

По версии следствия, 27 августа 2021 года на одном из предприятий в городе Менделеевске мужчина работал оператором машины для формирования регенерата. Он пустил в производственное помещение двоих мальчиков 2008 и 2011 годов рождения. Не имеющего навыков старшего ребенка, мужчина допустил к выполнению работ. В результате левую руку мальчика затянуло в машину, что привело к ампутации конечности.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы. Также он должен выплатить потерпевшему в качестве возмещения морального вреда 500 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2021 года в городе Арске 17-летний юноша, приглашенный на работу формовщиком, укладывал кирпичи на сушильный конвейер. Его руку в какой-то момент затянуло в устройство и произошла ампутация.

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