Москва, , 15:31 — REGNUM Без дешевого кредита ситуация в России будет хуже, чем на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы о том, что Банк России вскоре еще раз повысит ключевую ставку.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ключевую ставку Центрального банка России нужно резко понижать. Сочетая это с ограничениями финансовых спекуляций. Потому что без дешевого кредита у нас будет хуже, чем на Украине. Но на самом деле между повышением ставки и ее сохранением на нынешнем уровне отсутствует принципиальная разница», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время в РФ нет оснований для повышения ключевой ставки Банка России.

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