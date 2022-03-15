Нью-Дели, 15 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Власти Индии изучают возможность закупок российской нефти с дисконтом. Об этом пишет индийское издание The Economic Times, ссылаясь на заявление министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури.

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Министр рассказал об идущих переговорах.

«Есть ряд вопросов, которые нужно изучить, например, сколько есть свободной нефти у России или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут прийти на рынок. Кроме того, есть вопросы, связанные со страхованием и фрахтом, а также множество других деталей, включая порядок производства расчётов», — проинформировал министр.

Сингха Пури также пояснил, что с Ираном и Венесуэлой переговоры могут начаться после снятия санкций.